Roganović: Željeli smo da se na terenu odluči sudbina sezone

Reflektori se večeras opet pale na ,,Trešnjici“, prvi put poslije duge, neočekivane pauze usljed pandemije virusa kovid-19.

“Pauza je došla nenadano, željeli smo da se sezona što prije nastavi i da na zelenom tepihu dobijemo epilog prvenstva. Trenirali smi tri sedmice iz određene sugestije Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i to nam ne daje za pravo da možemo sa sigurnošću reći da smo spremni, pogotovo jer nas očekuje 13 kola gustog rasporeda u ljetnjem periodu. Međutim, sve ekipe su u istom položaju i nadam se da će sve igrače poslužiti sreća i da će sve proći bez težih povreda”, rekao je trener Zete Dejan Roganović.

,,Vukovi“ su peti na tabeli, a večeras (20.00) se sastaju sa ekipom koju bi mogli da sustignu i koja bi u ,,normalnim“ okolnostima bila konkurent za izlazak u Evropu.

Međutim, Rudar nije aplicirao za licencu.

“Rudar je u prva četiri proljećna kola pokazao najviše od svih i jedina je ekipa koja ulazi u nastavak prvenstva rasterećena po pitanju plasmana. Ima još puno da se igra, ali na dobroj su poziciji, a to što nijesu licencirani za Evropu čini ih rasterećenim, te uz kvalitet koji posjeduju vrlo teškim rivalom. Međutim, bez obzira na to i činjenicu da nijesmo imali pripremni meč, pokušaćemo da se suprostavimo na pravi način i pokažemo zavidan kvalitet koliko to bude moguće u ovom periodu. Sigurno da prvi mečevi nastavka sezone neće donijeti toliko kvalitetan fudbal, ali svaki duel do kraja će biti zanimljiv”, uvjeren je Roganović.

Pandemija virusa kovid-19 zaustavila je Rudar koji je do prekida sezone bio jedini domaći tim sa sve četiri pobjede na startu proljećnog dijela prvenstva.

Može li ta serija da se nastavi protiv Zete na Trešnjici, skoro tri mjeseca od posljednjeg trijumfa u gostima nad Iskrom?

“Biće teško, ali pokazali smo da u našem slučaju ništa nije nemoguće”, rekao je prvotimac pljevaljskog tima Ermin Seratlić.