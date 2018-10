Romanjoli od tragičara do junaka pobjede Milana

Sjajnim pogotkom Alesija Romanjolija u sudijskoj nadoknadi, Milan je savladao Đenovu 2:1 u ranije odgođenom meču Serije A.

Poslije ubacivanja u kazneni prostor gostiju i intervencije golmana Radua, spremno je reagovao štoper “rosonera” i sa 18 metara poslao loptu u gol.

Milan je odlično počeo utakmicu i poveo prelijepim golom Susa sa 25 metara već u četvrtom minutu.

SUSO WHAT A GOAL! HE'S ON FIRE THIS SEASON!

[via @TVACM] pic.twitter.com/TlF0wIvIgN

— TheMilanBible (@TheMilanBible) October 31, 2018