Romanjoli ponovo brži od sudije, Milan pobijedio, uz povredu Iguaina

Pogotkom Alesija Romanjolija u sudijskoj nadoknadi, Milan je slavio u Udinama, u duelu 11. kola Serije A.

Defanzivac kluba sa “San Sira” je i prije četiri dana bio čovjek odluke u trijumfu nad Đenovom golom takođe u posljednjim trenucima utakmice.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL #Romagnoli🔥😱 at the last second

Udinese 0-1 Milan

November 4, 2018