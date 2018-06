Romanjoli vjeran Milanu

Fudbaler Milana Alesio Romanjoli produžio je ugovor sa klubom do 2022. godine.

Pouzdani štoper je izrastao u ljubimca navijača i pokazao da “rosoneri” nisu pogriješili kada su ga 2015. godine doveli iz Rome za 25 miliona eura.

Minule sezone bio je jedan od najboljih igrača Milana, a u Seriji A je odigrao 28 mečeva uz dva postignuta gola.

#Alessio2022

"I am really happy at this Club and I hope to win a lot here" ❤️⚫

Tutta la felicità di Romagnoli ai microfoni di @MilanTV: "Ringrazio la società. Al Milan a lungo per vincere!" 🎥⬇️ pic.twitter.com/xMWQOkpdwq

— AC Milan (@acmilan) June 5, 2018