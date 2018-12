Ronaldo: Biti inspiracija bolje od het-trika Barsi

Legendarni Brazilac Ronaldo kaže da je donio pravu odluku kupovinom većinskog dijela akcija člana Primere Valjadolida.

On je u septembru preuzeo predsjedničku fotelju, nakon čega je ekipa ušla u seriju odličnih rezultata i udaljila se od zone ispadanja.

“Dvije godine sam tražio šta bih mogao da radim, razmišljao sam koji klub u Španiji i Engleskoj bih mogao da kupim, pa je Valjadolid došao kao poklon. To nije samo klub sa 90-godišnjom istorijom, to je grad sa 300.000 stanovnika i mjesto koje diše fudbal, a sve to zajedno znači da ima veliki potencijal. Biti u poziciji da inspirišete druge je bolje od het-trika protiv Barseloni. Našao sam ono što sam tražio, a imam i šta ja da pružim, takođe”, rekao je Ronaldo.

Valjadolid je trenutno 12. na tabeli sa 20 osvojenih bodova, a predstojećeg vikenda ugostiće madridski Atletiko.