Ronaldo ponovo za istoriju

Kristijano Ronaldo bio je veoma raspoložen na meču sa Udinezeom.

Postigao je dva gola u pobjedi svog tima protiv ekipa iz Udina.

Prvi put je pogodio već u devetom minutu, a već tada je ostvario rezultat za istoriju.

Tako je postao jedini fudbaler u ligama petice koji je u zadnjih 15 sezona, od 2005/06. postigao barem deset golova u svim takmičenjima u sezoni.

Uz to je jedini koji je u 12 kalendarskih godina dao 35 ili više pogodaka.

#Ronaldo

Cristiano Ronaldo also became THE FIRST PLAYER IN HISTORY to score 35+ goals in 12 different calendar years.

2008: 35

2010: 48

2011: 60

2012: 63

2013: 69

2014: 61

2015: 57

2016: 55

2017: 53

2018: 49

2019: 35* pic.twitter.com/LXxfWcCoBM

— Mhd Riskan (@RiskanShan) December 15, 2019