Ronaldo se obrukao, pa donio trijumf Real Madridu

Real Madrid je uz dosta sreće pregrmio gostovanje Hetafeu, a ovaj meč osmog kola Primere pamtiće se po prvom pogotku Ronalda u sezoni, ali i njegovom nevjerovatnom promašaju.

Kraljevski klub je slavio sa 2:1 i uknjižio peti ovosezonski trijumf kojim je preuzeo drugu poziciju na tabeli sa četiri boda manje u odnosu na perfektnu Barselonu.

Ronaldo je bio čovjek odluke pošto je u 85. minutu iskoristio sjajnu asistenciju Iska.

Desetak minuta ranije, pri rezultatu 1:1, Portugalac se obrukao pošto je sa par metara promašio otvoren gol.

The mistery behind this #Ronaldo miss can only be solved by Scooby-Doo and the gang.#GetafeRealMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/ruHrrXxQyg

— fuboTV (@fuboTV) October 14, 2017