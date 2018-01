Ronaldo sve bliži povratku na “Old Traford”

O odlasku Kristijana Ronalda sve se češće priča u španskim medijima, a danas se tim povodom oglasio uticajni sportski dnevnik “As”.

Naime, Portugalac je navodno nezadovoljan odnosom sa predsjednikom Florentinom Perezom i želi da se vrati u Mančester junajted.

⚠️ REAL OPEN TO RONALDO EXIT ⚠️

After nine years, Real Madrid finally seem happy to sell Cristiano Ronaldo.

Could #MUFC make a move? It's complicated… but @GuillemBalague explains all

Full story 👉👉 https://t.co/kucknItKLb pic.twitter.com/kB7UVQKSHq

— Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 16, 2018