Ronaldov let u noći Bufonovog rekorda

Juventus je pobijedio na gostovanju Sampdoriji 2:1 u meču koji će ostati upamćen po golu Kristijana Ronalda, koji je na kraju odlučio pobjednika u Đenovi.

U završnici prvog dijela Portugalac je bukvalno letio, da bi na kraju loptu poslao loptu u mrežu.

Cristiano Ronaldo has just scored this header for Juventus. Look at that leap. He's not normal 😲🔥pic.twitter.com/UCdiFMmzaw

— Goal HQ (@goalhq_) December 18, 2019