Ronaldov šou u Barseloni: Za minut gol i crveni karton

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su Barselonu u gostima 3:1 u prvom meču Superkupa Španije.

Najbolji igrač svijeta Kristijano Ronaldo obilježio je meč. Portugalski fudbaler ušao je u igru u 58. minutu, ali mu je i to bilo dovoljno da napravi šou na Kamp Nou.

Ronaldo je u 80. minutu nakon sjajne kontre svog tima ostao 1 na 1 protiv Pikea i sa lakoćom našao prostor za šut i loptu poslao savršeno preciznim udarcem u mrežu. Nije propustio momenat da na terenu gdje je dočekan salvama zvižduka, pokaže ten, pa je skinuo majicu i dobio žuti karton.

Ništa neuobičajno, ali je minut kasnije sve to dobilo drugačiji ton. Nakon duela sa Matuidijem Ronaldo je pao. Sudija je procijenio da je u pitanju simulacija zbog čega mu je dao drugi žuti karton. Najbolji igrač svijeta bio je toliko ljut da je čak i gurnuo sudiju sa leđa, ali je ipak napustio teren.

Is this why he's considered the best🤔 #ronaldo pic.twitter.com/OcaiBEzn5M

— Edwuin Ceron (@Cedwuin) August 13, 2017