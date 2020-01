Rutina Čelsija, Totenhem ide na popravni

Fudbaleri Čelsija preskočili su prvu prepreku FA kupu, dok će Totenhem morati da igra ponovljenu utakmicu protiv Midlzboroa.

“Plavci” su pred svojim navijačima rutinski savladali Notingem Forest sa 2:0.

Job done. The Blues are through to the #FACup fourth round! 👏#CHEFOR pic.twitter.com/Yk0XKTeC53

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2020