Salah je igrač svjetske klase, idemo u Rim da pobijedimo

Menadžer Liverpula Jirgen Klop smatra da je njegova ekipa napravila fantastičan rezultat protiv Rome u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona, te najavio ofanzivu i na Olimpiku.

“Redsi” su na svom Enfildu trijumfovali sa 5:2 uz briljantnu igru ofanzivnog trija – Mane, Salah, Firmino.

“Bila je to perfektna igra prvih 80 minuta. Onda se desila jedna defanzivna greška koju je Edin Džeko iskoristio. To su pravila takmičenja, svaki gol koji date vam može mnogo pomoći. Složićemo se svi da penal nije penal i da nije bilo igranja rukom – ali to je to i rezultat je 5:2”, kaže Klop i dodaje:

“Bio bih mnogo srećniji sa 5:0 ili 5:1, ali je i ovako ovo fantastičan rezultat. Nisam vjerovao da je ovo uopšte moguće, ali momci su bili veoma dobri i idemo sada na gostovanje da pobijedimo. Igrali smo odlično, mogli smo da damo još golova i to je sve pozitivno ali primili smo dva gola i to baš ne djeluje dobro”.

Njemački stručnjak je nahvalio ubitačnog Salaha koji je ove sezone dao 43 gola u svim takmičenjima.

“Prvi gol je bio genijalan, dešavalo mu se i ranije da daje takve golove i oni nisu slučajnost. Na drugom golu je bio smiren pa je poslije napravio još dva. Kakav igrač, ako mislite da je najbolji na svijetu napišite to ili recite. Ja ću samo reći da je ovo igrač svjetske klase. Da biste bili najbolji na svijetu morate da budete dobri u malo dužem periodu. Ova dvojica (Ronaldo i Mesi) nisu loši”, zaključio je Klop.

Revanš između Liverpula i Rome na Olimpiku je na rasporedu iduće srijede.

L.Đ.