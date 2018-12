Salah ponovo najbolji afrički fudbaler

Mohamed Salah je najbolji afrički igrač u izboru BBC-ija.

Drugu godinu zaredom fudbaler Liverpula dobio je najviše glasova i pobijedio je Benatiju, Kulibalija, Manea i Partija.

Egipćanin koji je proglašen i za najboljeg igrača Premijer lige u prošloj sezoni dao je 44 gola za Liveprul.

“Lijep je osjećaj opet osvojiti priznanje. Srećan sam i volio bih da osvojim nagradu i naredne godine.” rekao je Salah.

Njemu je pomoglo i to što je vodio Egipat do plasmana na Svjetsko prvenstvo prvi put od 1990.

For the second year in a row, Mohamed Salah has been voted BBC African Footballer of the Year.

More: https://t.co/Efcbj24peJ#BBCAFOTY pic.twitter.com/vPhLByqnuj

— BBC Sport (@BBCSport) December 14, 2018