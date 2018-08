Šampion želi da popravi utisak

Nije Nikšićanima šampionat počeo kako su očekivali ili nije bar kako su očekivali ljubitelji fudbala kraj Bistrice, bez obzira što se vidjelo da su “zeleni” za međunarodnu scenu.

Istina, bili su bolji od Mornara na otvaranju sezone, ali falilo je sreće da osvoje više od boda.

Očekuje se od izabranika Nikole Rakojevića mnogo bolja efikasnost, a njegovi izabranici tvrde da će danas protiv Lovćena (17:30) popraviti utisak sa početka nove sezone.

“Ne bi trebalo da nam je prvi meč poljuljao samopouzdanje. Pa i protiv Mornara igrali smo dobro, stvorili nekoliko lijepih prilika, iako nijesmo igrali u najjačem sastavu. Na prvom gostovanju bićemo ubjedljiviji, vraćaju nam se pojedinci koji su se žalili na povrede nakon meča sa Alaškertom. No, to ne znači da od samog početka meča ne moramo biti izuzetno oprezni, tim prije što su nas Barani najbolje uvjerili kako se greška plaća već u prvom minutu utakmice. Lovćen jeste povratnik u elitno društvo, ali su prošlog vikenda slavili protiv Grblja i to u gostima. Imaju kvalitetne pojedince, ali i mi smo se, valjda, u međuvremenu bolje odmorili, uigrali… Većina naših igračazna recept, on se ne mijenja u odnosu na prošlu sezonu, a vidjeli smo kako smo je ubjedljivo priveli kraju. Dakle, utakmica za utakmicom, svakaje jednako važna i sigurni smo da, ove sezone pogotovo, nećemo lako stizati do sva tri boda. Svi će s posebnim motivom igrati sa Sutjeskom”, kaže defanzivac nikšićkog prvoligaša Miloš Vučić.