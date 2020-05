Savić i Atletiko u pogonu

Stefan Savić i ostali igrači Atletiko Madrida odradili su prvi trening u pripremama za nastavak sezone.

Španske vlasti dale su dozvolu fudbalskim klubovima da počnu treninge po strogo kontrolisanim mjerama.

“Svake sedmice smo imali program kako bi bili spremni za povratak. Na kraju krajeva za ovo živimo, da se vratimo na teren. Ovo je izuzetno rijetka situacija da ovako dugo budemo bez lopte i vrlo smo uzbuđeni što možemo da nastavimo sa trneinizima”, kazao je Markos

Redovna testiranja su takođe obavezna, a jedan od igrača Madriđana Lodi bio je pozitivan, pa će morati u karantin. Atletiko se nada da će se španski šampionat završi na terenu jer po trenutnom stanju na tabeli nije u zoni Lige šampiona.

To bi bio veliki udarac za višestrukog finalistu elitnog takmičenja, pa se pominjala čak i mogućnost da dobije specijalnu pozivnicu.

[🎥] Our players get back to work at our training complex.

💪 #ToReturnIsToWin

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/7c6TDGbA0b

— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 9, 2020