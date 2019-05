Savićević: Ljut sam na Engleze, pokušali da skrenu pažnju sa Bregzita

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević kazao je, u emisiji “Šofrovizija” na TVCG, da je Crna Gora jedna reprezentacija koju ne treba nikako potcijeniti, ali ni precijeniti.

Savićević je dodao da će zbog praznih tribina protiv Kosova igračima biti teško, ali i selektoru Tumbakoviću da pripremi ekipu.

Disciplinski komitet UEFA-e je sankcionisao FSCG zbog rasizma na meču sa Engleskom sa odigravanjem jedne domaće utakmice pred praznim tribinama, kao i sa 20.000 eura.

On je istakao da Crna Gora mora da prihvati kaznu, koju, kako je ocjenio, nijesmo zaslužili.

“Morali smo da damo prigovor jer smatramo da je kazna prestroga. Kad smo ušli, kad je Delibašić dao gol protiv Engleske, moje mišljenje je da je onaj prekršaj kada je stotinu navijača ušlo na teren, bio teži prekršaj nego sada kada je pet ljudi uradilo to što nije smjelo, i zbog pet ljudi, uradilo to što nije smjelo da uradi, i zbog toga nalijepili su nam etiketu da smo rasistička država”, rekao je on.

Savićević kaže da su engeski mediji zatvorili pristup drugih informacija. Smatra da su Englezi pokušali da skrenu pažnju sa Bregzita, i da, kako je naveo, problem prebace u naše dvorište.

“Kad imaju jednu temu oni to izguraju do kraja. Čak je i britanska premijerka (Tereza Mej) utakmici u Podgorici pričala u parlamentu”, naveo je Savićević.

“S kojom god da nam se to reprezentacijom drugo desilo, ne bi smo imali takav problem. Englezi su Englezi i pravili su se Englezi, što mi je veoma žao i ljut sam na Fudbalsku federaciju Engleske jer je trebnalo da nas zaštite. Napravili su atmosferu linča, gdje disciplinska komisija UEFA-e podlegla pritiscima medija”, istakao je.

Predsjednik FSCHG se osvrnuo i na grubu sudijsku grešku u Sofiji u prvom kolu, kada je Francuz Rudi Buke “poklonio” penal domaćinu iako je faul očigledno bio napravljen izvan kaznenog prostora.

“To nije prvi put da nam se take stvari dešavaju. Sigurno da ćemo UEFA-i potencirati temu o suđenju”, istakao je Savićević.

Možemo pobijediti Kosovo i uzeti bod u Češkoj

Savićević je komentarisao i reprezentaciju Kosova, koju dočekujemo 7. juna u Podgorici.

“Sigurno da je Kosovo jedna solidna ekipa, ne mogu da kažem da je baš bolja reprezentacija od nas ali imaju taj trend pobjeda iz Lige nacija, znamo da je ta četvrta grupa bila mnogo lakša nego naša, ali su oni uspjeli da u toj grupi dominiraju i da budu prvi u toj grupi. Ukoliko kroz ove kvalifikacije ove godine ne budu uspjeli da se plasiraju za Evropsko prvenstvo oni će imati još jednu šansu sljedeće godine na turniru u martu,” rekao je on.

Dodaje da će se vjerovatno taj sistem mijenjati u narednom periodu.

“Imali sastanak UEFA-e 17. marta u Budimpešti, i već se vidi da su malo prenaglili i više neće biti četiri, već tri reprezentacije koje će moći kroz Ligu nacija”, dodao je Savićević.

Kazao je da će protiv Kosova biti teško zbog praznih tribina.

“Selektoru će biti najteže da pripremi utakmicu, ali nadam se da će igrači da se naviknu na takvu atmosferu i da će pobijediti, čime bi zadržali šanse za osvajanje drugog mjesta u grupi”, kazao je Savićević.

Napad Crne Gore predvodiće Fatos Bećiraj koji je rođen na Kosovu i koji je možda u najboljoj formi u našem timu.

“Bećiraj će imati motiva, uvijek igra sa voljom i željom za Crnu Goru. Možda mu pred meč neće biti kao pred svaki drugi, ali kad krene utakmica ništa drugo neće biti važno”, kazao je predsjednik FSCG.

S druge strane, na golu reprezentacije Kosova biće Arijanet Murić, rezervni golman Mančester sitija, koji je ranije nastupao za mladu reprezentaciju Crne Gore.

“Murić je uslovio FSCG da igra za A reprezentaciju, a nije imao nijednog minuta na golu u klubu. Mi smo mu rekli da će biti u A reprezentaciji kada bude branio u klubu, nijesmo mogli da popustimo zbog drugih igrača, jer bi i ostali tražili da iz mlade igraju za A selekciju”, poručio je Savićević.

Tri dana nakon meča sa Kosovom, “sokoli” će se u Olomucu sastati sa Češkom.

“Ukoliko bi uzeli četiri boda iz ove dvije utakmice bili bi bluzu drugog mjesta. Mislim da možemo pobijediti Kosovo i uzeti bod u Češkoj”, poručio je Savićević.