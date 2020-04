Savićević o završetku CFL: Sve zavisi od UEFA

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević istakao je da je nemoguće predvidjeti kada će domaći šampionat biti nastavljen.

Prvenstvo je zbog epidemije virusa korona zaustavljeno prije nešto manje od mjesec.

“Nemoguće je dati bilo kakve prognoze, kada ne znamo kada će ovo sve da se završi. Što se tiče crnogorske lige, sve zavisi od UEFA i njihovog stava do kada moraju da se završe prvenstva. Mi imamo 13 kola do kraja i potrebna su nam tri termina za polufinale i finale Kupa, što je 16 termina. To je još dva mjeseca, i to da se igra svaka tri dana”, rekao je Savićević za Sport klub i dodao:

“Pored toga, pošto su igrači dugo bili u kućnim uslovima i nisu trenirali, potrebne su dvije do tri nedjelje da se vrate u trenažni proces i da se pripreme za odigravanje utakmica. To su brojke kojima svi mi moramo da se vodimo”.

Budućnost je vodeći tim lige sa 11 bodova viška u odnosu na Sutjesku.