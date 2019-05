Seltikova dominacija u Škotskoj

Fudbaleri Seltika osvojili su još jednom titulu prvaka Škotske.

Seltik je trofej ovjerio pobjedom na gostovanju Aberdinu 3:0.

Tim iz Glazgova je tako stigao do osme uzastopne titule prvaka Škotske čime je potvrdio dominaciju.

Ukupno je ovo 50. trofej.

Imaće šansu fudbaleri Seltika ove sezone da osvoje i triplu krunu pošto imaju i završnicu Kupa.

🏆8⃣ Congratulations @celticfc!

Your actions off the pitch led to success on it

Thank you for making #DreamsComeTrue💫 this season#GR8since1888 pic.twitter.com/nZtkaMNYz2

— Celtic FC Foundation (@FoundationCFC) May 4, 2019