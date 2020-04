Ševčenko nema dilemu da je Milan njegov klub

Andrej Ševčenko je najbolje dane u karijeri proveo u italijanskom MIlanu.

Selektor ukrajinske reprezentacije govorio je za zvanični Tviter nalog Milana o vremenu dok je dominirao u dresu rosonera.

„Crvena i crna boja će mi uvijek biti u srcu, to je klub koji mi je toliko toga dao. Sa njim sam osvojio Ligu šampiona i postigao sve što sam mogao u fudbalu. Milan me je pratio godinama prije nego što sam kod njih došao, a ja sam želio da dođem u Seriju A jer je to tada bila najbolja liga na svijetu. Imao sam 22 godine i bio sam spreman na sledeći korak u svojoj karijeri, a trener Alberto Zakeroni je bio izuzetno pametan znao je kako da me postepeno uvede u sistem. Počeo sam sa klupe i polako sam gradio samopouzdanje“, izjavio je 43-godišnji Andrej Ševčenko.

Ukrajinski napadač igrao je sedam godina za italijanski klub.

Na 322 utakmice dao je 175 golova!