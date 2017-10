Sirijski san zvani Mundijal je i dalje živ

Fudbalske reprezentacije Sirije i Australije igrale su neriješeno 1:1 u prvoj utakmici azijskog baraža za plasman na Mundijal u Rusiji 2018. godine.

Duel je odigran na neutralnom terenu u Maleziji, a Australija je prva došla do prednosti golom Krusea u 40. minutu.

Australia leads with Robbie Kruse goal at the 40' | Syria 0-1 Australia pic.twitter.com/PTHsUEoXTC

— Dinie Syahmi (@DinieSyahmii) October 5, 2017