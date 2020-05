Sise se nudi besplatno, želi da uđe u klub 100

Nekadašnji reprezentativac Francuske Đibril Sise spreman je da prekine penziju i tokom ljeta pojača neki klub iz Lige 1.

38-godišnji Sise namjerava da dođe do brojke od 100 golova u francuskom prvenstvu, a za taj poduhvat trebaju mu još četiri pogotka.

“Znate kako je sa golgeterima, u ljubavi smo sa golovima, volimo da zaokružimo na 25, 50, 75… Mene barijera od 100 golova progoni. Ostao sam na 96, fale mi 4 gola i to me izluđuje. Ako me neki klub želi, biću spreman za dva ili tri mjeseca. Prilično sam siguran da mogu to da ispunim. Sve ću uraditi, ako imam krajnji cilj. Takođe mogu da pomognem timu oko mentalnih priprema, mogu da radim sa mladim igračima, da treniram napadače… Želio bih to i radio bih besplatno”, rekao je Sise.

Sise je dao 70 golova za Okser, 24 za Marselj, a dva braneći boje Bastije u smiraj karijere.

Svojevremeno je nastupao za Liverpul, Sanderlend, Panatinaikos i Lacio.