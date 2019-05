Siti odbranio titulu, Liverpulu malo i 97 bodova

Šesti put u istoriji Mančester siti je šampion Engleske – “građani” su u posljednjem kolu pobijedili kao gosti Brajton 4:1 i sa bodom više od Liverpula, koji je savladao Volvs 2:0 završili prvenstvo.

Back 2 Back Premier League Champions! 🏆🏆

We reigned and we retained! 💪

🔵 #mancity pic.twitter.com/stX3wPtV4P

— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019