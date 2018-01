Siti se vratio pobjedama, golčina Luke Milivojevića

Poslije remija na terenu Kristal Palasa i prekida serije od 18 pobjeda, fudbaleri Mančester sitija vratili su se uspjesima i savladali su Votford rutinski 3:1.

Već iz prve akcije poslije 40 sekundi “građani” su poveli. Perfektnu asistencije Sanea u gol je pretvorio Sterling.

U 13. minutu De Brujne je tražio Aguera, ali je Kabasele u želji da zaustavi napad Sitija poslao loptu u sopstvenu mrežu.

U nastavku se u strijelce upisao i Aguero, da bi Grej u finišu ublažio poraz Votforda.

Siti ima 15 bodova više od Junajteda na vrhu tabele.

Totenhem je u Velsu osvojio važne bodove u borbi za plasman u Ligu šampiona.

