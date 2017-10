Siti siguran na vrhu, Arsenal i Liverpul se mučili, ali pobjedili

Pobjede favorita u 10. kolu Premijer lige – Siti, Arsenal i Liverpul upisali su važne bodove u borbi za gornji dio tabele.

Lider je slavio na terenu VBA 3:2. Aguero je ostao na klupi, ali su Sane, Fernandinjo i Sterling lansirali “građane” ka trijumfu u meču sa upornim timom iz Birmingema. Ekipa Pepa Gvardiole sačuvala je pobjedom pet bodova više od Junajteda.

FULL-TIME West Brom 2-3 Man City

The #PL leaders increase their gap back to 5 points as Sane, Fernandinho & Sterling net #WBAMCI pic.twitter.com/hodbKfT0Qd

— Premier League (@premierleague) October 28, 2017