Sjajan gest: Španski klub častio vlasnike godišnjih ulaznica

Čelnici Leganesa oduševili su gestom vlasnike godišnjih karata za utakmice ovog kluba.

Oni su saopštili kako će vjernim navijačima besplatno produžiti ulaznice za sljedeću sezonu.

Madrid has been hit hard during the coronavirus pandemic, so Leganés have given season-ticket holders a free extension for 2020-21. https://t.co/gPjkWjUTXf

— AS English @ 🏡 (@English_AS) May 26, 2020