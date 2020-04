Sjajna vijest sa Apenina: Bivši reprezentativac pobijedio rak pankreasa

Jedna od ljepših vijesti iz Italije u posljednje vrijeme, stigla je danas – bivši reprezentativac ove zemlje Đanluka Vijali, pobijedio je rak pankreasa.

Borba je bila duga, sa dva ciklusa hemoterapije.

Gianluca Vialli given all clear from cancer after 17 months of treatment https://t.co/LfLv1oCVr7 pic.twitter.com/Jw5iKfyrAK

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 12, 2020