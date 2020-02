Šokantan poraz za Juve, Ronaldo blizu istorije

Fudbaleri Verone šokirali su Juventus 2:1 u Seriji A.

Torinski sastav je poveo kasno tek u 65. minutu preko Kristijana Ronalda i djelovalo je da ide ka pobjedi.

Ipak domaći se nijesu predali. Prvo Borini, pa onda Pacini sa penala u 86. minutu donijeli su preokret i iznenađenje.

Uprkos porazu priča se o Ronaldu.

Portugalac je postigao makar gol u deset uzastopnih mečeva i treći je igrač u istoriji kome je to uspjelo.

Rekorder Batistuta je to uspio u 11. mečeva u nizu, a Ezio Paskuti se zaustavio na 10.

Ronaldo je sličan niz imao i u Primeri, na 11 mečeva u nizu dao je makar po gol.

Juve je porazom otvorio šansu Interu da ga sustigne.

