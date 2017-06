“Sokoli” se kompletirali, počela pripreme za Jermeniju

Dan nakon prijateljske utakmice sa Iranom reprezentativci Crne Gore započeli su finalnu fazu priprema za kvalifikacioni susret sa selekcijom Jermenije.

Od danas selektor Tubaković na raspolaganju ima sve igrače – Zverotić, Šćekić, Bakić, Mijušković, Ivanić i debitant Hakšabanović priključili su se „sokolima“ i odradili prvi trening. Analizu utakmice sa Iranom i očekivanja uoči duela sa Jermenijom iznio je Marko Simić na brifingu koji je održan uoči početka treninga „hrabrih sokola“.

“Bila je to uvertira pred Jermeniju, rezultat svakako nije zadovoljavajući, ali generalno to sve nije bilo loše. Primili smo dva gola iz naših grešaka i nadam se da ćemo uspjeti da ispravimo to do utakmice sa Jermenijom koja je mnogo važnija. Imamo pet dana da se pripremimo i stvara na toj utakmici sa Jermenijom, koja je mnogo važnija. Imamo pet dana za to i naporno ćemo raditi u ovoj finalnoj fazi priprema”, rekao je Simić.

Defanzivac naše selekcije vjeruje da će greške u utakmici sa Jermenijom biti svedene na minimum.

“Daćemo sve od sebe da greške na utakmici sa Jermenijom svedemo na minimum. Na taj način možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Odradićemo analizu posljednje utakmice, vidjećemo gdje smo griješili i radićemo na tome da se greške ne ponavljaju.”

Simić ističe da umor ne smije biti opravdanje iako su upravo završene naporne sezone.

“Umor nije opravdanje. Igrali smo dugu i tešku sezonu, sigurno je umor prisutan, ali igramo za reprezentaciju i moramo dati maksimum mogućnosti. Preko toga mora da se pređe u mečevima reprezentacije”, kazao je Simić.

Naredni trening naša najbolja selekcija odradiće u srijedu na glavnom terenu Trening kama FSCG od 19 časova. Pola sata ranije biće organizovan brifing za predstavnike medija.