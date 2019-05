Sportski svijet uz Kasiljasa, Porto potvrdio da je srčani problem riješen

Veliki broj poznatih sportista podržao je Ikera Kasiljasa.

Španski golman jutros je imao velikih zdravstvenih problema, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu.

Intervencija doktora bila je pravovremena, što je potvrdio i njegov klub.

“Kasiljas je dobro, stabilno, a srčani problem je riješen”, saopštio je Porto.

Podršku su mu pružili Nadal, Ramos, Bejl, Ozil, Šmajhel…

Shocked reading the reports. Hope you are ok my friend @IkerCasillas 🙏🏼 pic.twitter.com/NrHjjEwzUi

— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) May 1, 2019