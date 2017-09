Srbija nadomak Mundijala, Hrvati ugrozili prvo mjesto

Fudbalska reprezentacija Srbije blizu je direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2018. godine, pošto je večeras u Dablinu savladala Republiku Irsku sa 1:0.

Izabranici Slavoljuba Muslina, dva kola prije kraja kvalifikacija, imaju četiri boda više od najbližeg pratioca i potreban im je još samo jedan trijumf kako bi matematički osigurali nastup u Rusiji.

Do tri krucijalna boda u grupi D Srbija je došla pogotkom Aleksandra Kolarova u 55. minutu.

Kolarov has just hit it extremely, extremely hard into Ireland's goal. pic.twitter.com/4fCAgmHEum

— Mundial Magazine (@MundialMag) September 5, 2017