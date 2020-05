Sreća za Crnu Goru je što ima Savićevića na čelu Fudbalskog saveza

Trener Titograda Zoran Govedarica javio se iz karantina u Ulcinju, gdje je smješten nakon povratka u Crnu Goru. Kormilar “romantičara” ističe da ima puno povjerenje u čelnika FSCG Dejana Savićevića, kao i da smatra ispravnom odluku o nastavku lige.

“Biće negativnih efekata, to je sigurno. Prinudna pauza od skoro dva mjeseca je stvarno dug period i od svih nas zahtijeva nešto novo. Nijesam do sada bio u ovakvoj situaciji i ne mogu da kažem u kojoj mjeri će sve ovo uticati na ekipu. Kada vidim igrače na terenu, znaću u kakvom su stanju, koliko rada će biti potrebno da se vrate na pređašnji nivo fizičke spreme. Sav taj proces neće biti lak, ali od nečega ponovo mora da se krene. Dobro je da su dozvoljeni trenizni, makar i u grupama za početak, jer su igrači predugo van fudbalskog ambijenta”, rekao je Govedarica i nastavio:

“Za vrijeme pauze slali smo video materijal igračima, imali i ,,live” uključenja, bilo nas je i po 30 u istom trenutku ispred ekrana, usmjereni jedni na druge. Trudili smo se da zajedničkom komunikacijom, šalom i pričom prevaziđemo probleme. Momci su trenirali kod kuće, to znam sigurno, a to će im pomoći sada kada se vrate radu na terenu. Naravno, falili su pravi fudbalski treninzi, ali kako je bilo nama, tako je i svima.”

Zadovoljan je reakcijom uprave tokom pandemije koronavirusa.

“Klub je preduzeo sve da ovih dana izmiri dugovanja. To će se poklopiti sa povratkom na teren i svi će biti zadovoljni. Razumijemo situaciju jer je pandemija pogodila i najveće klubove. Vidimo da i giganti smanjuju troškove i plate, da nekima prijeti čak i gašenje. Opet kažem da je jako pozitivno što sport ponovo kreće. To je jako bitna grana za državu, budući da Crna Gora ima puno sportista u inostranstvu koji svoj novac ulažu u zemlju.”

Ima apsolutno povjerenje u Dejana Savićevića.

“Odgovori mogu da budu ovakvi i onakvi. Ne bih se bavio time. Ja sam trener, moj posao su igrači, treninzi, utakmice, igra. Odgovaram za to, a poštujem odluke ljudi koji se bave drugim stvarima. Sreća je za Crnu Goru što je Dejan Savićević na čelu FSCG. On je bio vrhunski igrač, a tako vodi i Savez. Uvjeren sam da je donio najbolju moguću odluku za ovdašnji fudbal. Kriza sada pogađa fudbal, počev od najvećih, do manjih klubova. Ipak, vjerujem da će se fudbal brzo oporaviti. Prije nego svi ostali sportovi. Trebaće par mjeseci da sve bude kao prije. Da se pregrmi period poslije korone, a onda to više neće ni biti tema”, istakao je Zoran Govedarica.