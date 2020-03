Srpski fudbaler: Imao sam temperaturu preko 39

Dok mnogi prođu i bez simptona od koronavirusa, Dušan VLahović nije bio te sreće.

Fudbaler Fiorentine je sa još dvojicom saigrača Pecelom i Kutroneom zaražen.

Njih trojica su u izolaciji, a Vlahović je pričao na društvenim mrežama.

“Bio sam kod kuće i spavao sam, a onda sam se odjednom probudio i shvatio da imam temperaturu. Izmjerio sam i bila je iznad 37. Nakon toga sam popio ljekove i pozvao ljude iz kluba. Međutim, groznica je postajala sve viša i do večeri je porasla na preko 39 stepeni, zbog čega sam odmah otišao u bolnicu. Nisam mislio da je situacija toliko loša. Sada se odmaram i dobro se osjećam”, rekao je 20-godišnji Vlahović.

Vlahovic Dusan, who has tested positive for coronavirus, takes on the #StayAtHomeChallenge 🏠 Take care! 🙏

🎥 IG/vlahovicdusan pic.twitter.com/IpQ7xVHFc9

— 433 (@433) March 14, 2020