Sterling se našalio na svoj račun: Ubiće me ovaj VAR

Rahim Sterling nema sreće sa video tehnologijom, pa mu je juče poništen pogodak protiv Čelsija, nakon čega se engleski reprezentativac oglasio na Tviteru.

“Srećan sam što sam popravio svoj rekord golova koje mi je VAR poništio. Dođalova, ubiće me ova stvar, brate”, našalio se Sterling na svoj račun.

Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z

— Raheem Sterling (@sterling7) November 23, 2019