Sudija se izvinjavao, Venger razočaran

Majk Din je praktično ukrao pobjedu Arsenalu u duelu protiv VBA.

Iskusni sudija svirao je penal, iako je bilo jasno da je Čembers igrao rukome nenamjerno i da su mu ruke bile ispred tijela, tako da nije mogao da reaguje.

“Pruhe mnogo godina Majk Din i ja borili smo se da sudije postanu profesionalci i oni rade dobar posao, ali ipak ne rade dovoljno, nivo suđenja ne ide nabolje. On nije vidio situaciju, igrač je bio ispred njega. Zato sam i doveo njegovu odluku u pitanje, nije vidio šta se dogodilo. Uopšte nije bio penal“, kaže Venger.

Video koji se pojavio na društvenim mrežama pokazuje da je i Din bio svjestan greške, pa se više puta izvinjivao Francuzu…

I'm not a great lip reader but this looks like Mike Dean saying sorry to Arsene Wenger numerous times 60 seconds after WBA scored their pen. Shocking really! Another game decided by a bad refereeing decision, video ref will be a revelation when it eventually happpens. pic.twitter.com/XrA2geccKd

— Mick Clinton (@MitchyB83) December 31, 2017