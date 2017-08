Suso spasilac Milana, preokret Napolija, prva pobjeda Lacija

Fudbaleri Milana su teže nego što se očekivalo pobijedili Kaljari 2:1, Napoli je preokretom u nastavku savladao Atalantu 3:1, dok je Lacio u završnici meča došao do trijumfa na terenu Kjeva 2:1 u drugom kolu Serije A.

Klub sa Sardinije igrao je otvoreno na “San Siru” i pokazao da će ove sezone imati šta da pokaže na terenima Italije.

Mladi Kutrone doveo je Milan u vođstvo, a “rosoneri” su se potom tokom većeg dijela meča branila. Poslije greške Kesija i brze akcije Kaljarija izjednačio je Žoao Pedro u 56. minutu. Ipak, majstorija Susa iz slobodnog udarca 20 minuta prije kraja riješila je utakmicu.

? GOOOOLLAAAZOOOO!!! #Suso !!!! Keeps scoring keeps assisting!!!! #Milan back up 2-1. #MilanCagliari pic.twitter.com/kBUy6zsdi6

Poslije mršavog remija sa Spalom na startu, Lacio je pobijedio na terenu Kjeva 2:1. Naš Adam Marušić je u posljednjih 10 minuta igrao umjesto Dušana Baste.

#MilinkovicSavic with the GOOOOLLAAAZOOOOO Lazio take the lead. 1-2 #ChievoLaziopic.twitter.com/Nrrf8fXdQc

— Lega Serie A (@SerieAchannel) August 27, 2017