Svonsi ostao bez trenera

Svonsi je očekivano ostao bez trenera.

Karlos Karvalhal više neće biti na klupi tima iz Velsa koji će od naredne sezone igrati u Čempionšipu.

“Možemo da potvrdio da klub nije produžio ugovor sa Karlosom Karvalhalom. Svi u Svonsiju žele da se zahvale Karlosu za napor i žele mu sve najbolje u budućnosti.” stoji u saopštenju Svonsija.

Popularni Labudovi u potrazi su sa za novim trenerom, a nadaju se trajnom rješenju pošto su u prethodne dvije godine promijenili četiri menadžera.

We can confirm that the club will not be extending Carlos Carvalhal’s contract.

Everyone at the #Swans would like to thank Carlos for his efforts and wish him all the best for the future.

📰➡️ https://t.co/XfNOHX6wfB pic.twitter.com/gq3weAXKFL

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) May 18, 2018