Talenata uvijek ima, ali sa njima treba znati

Miodrag Vukotić novi je selektor mlade reprezentacije Crne Gore.

Četrdesetpetogodišnji Podgoričanin dokazao se kao trener na domaćoj fudbalskoj sceni. Četiri godine predvodio je Mladost (sadašnji Titograd), jedini je trener koji je u samostalnoj državi proveo dvije sezone na klupi Budućnosti sa kojom je osvojio titulu, a prethodni angažman imao je u Rudaru kojeg je doveo do Evrope. Kao nagrada za dobar rad stiglo je priznanje za najboljeg domaćeg stručnjaka.

Možda je negdje i bilo logično da sljedeći posao bude selektorski poziv. Vukotić će predvoditi “sokoliće” koje je naslijedio od Mojaša Radonjića.

“Imao sam uspjeha kao trener u nekoliko naših klubova, ali biti selektor je poseban osjećaj. Zadovoljstvo mi je što sam dobio povjerenje Fudbalskog saveza Crne Gore da vodim mladu reprezentaciju”, rekao nam je Vukotić, koji se prisjetio svojih trenerskih početaka. “Jedan od najljepših perioda moje trenerske karijere vezan je za rad sa mladim igračima. Sjećam se početka u Mladosti kada sam u ekipi imao veliki broj mlađih fudbalera. Igrali smo dobro i izborili ulazak u prvoli gaško društvo. Od tada posebnu pažnju posvećujem mladima. Vjerujem da ću, zajedno sa saradnicima, imati upjeha i u ulozi selektora”.

Između selektorskog i trenerskog posla postoje bitne razlike. Vukotićev adut je iskustvo koje može biti od ogromne koristi da se prebrode zamke tog prelaza.

“Bio sam igrač, a kao trener vodio sam dosta utakmica. Prošao sam mnogo toga i upoznao sve strane fud bala. Sazrio sam za novu funkciju. Naravno, voditi reprezentaciju nije isto što i raditi u klubu u kojem si svakodnevno usredsređen na igrače i teren. Ovdje postoje mikrociklusi, gdje fudbaleri dolaze na nekoliko dana i pripremaju se za utakmice. Prvi put se susrijećem sa tim, ali vjerujem u sebe, svoje znanje. Za mene je ovo veliki izazov i uradi ću sve da rezultati mlade reprezentacije budu pozitivni”, naglašava Vukotić.

Mladu reprezentaciju naredne godine očekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Crna Gora je u grupi sa Španijom, Izraelom, Makedonijom, Kazahstanom i Farskim Ostrvima. Prvi takmičarski meč “sokolići” igraju 10. juna kada će dočekati Kazahstan. Do tada, Vukotića čeka dosta posla…

“Talenata uvijek ima, ali sa njima treba znati. Mladim igračima treba podrška, treba u njih vjerovati, pažljivo sa njima raditi… Bitna je svaka riječ, a ne trening, pogotovo što su skloni oscilacijama, usponima i padovima. FSCG je pokazao koliki značaj daje mladima kada je uveo obavezu da svaka prvoligaška ekipa u postavi mora imati momka mlađeg od 21 godinu, od prvog do posljednjeg minuta. Od naredne sezone to pravilo odnosi se na dva igrača do 21 godinu. Mislim da je to veoma dobra odluka”, poručio je Vukotić, koji je prokomentarisao grupu u narednom kvalifikacionom ciklusu.

“Španija je favorit, ali nasto jaćemo da se nikome ne pomjerimo. Ima vremena da upoznamo i skeniramo sve rivale. Vjerujem da ćemo biti spremni sa te, ali i sa svake druge strane. Nadam se da ćemo voditi ozbiljnu riječ u našoj grupi”, zaključio je Vukotić.