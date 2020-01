Teške optužbe Ajaksovog golmana

Rasizam u fudbalu postoji i u klubovima, tvrdi Ajaksov golman Andre Onana.

Nijesu samo navijači problem, već postoje i klubovi koji zbog boje kože prave razliku među igračima.

Onana tvrdi da se sam u to uvjerio.

“Shvatio sam da nije lako tamnoputom golmanu stići do vrha. U mojoj prvoj seniorskoj sezoni u Ajaksu stigli smo do finala Lige Evrope. Nakon tog finala razgovarao sam sa zainteresovanim klubom, ali oni su odlučili me ne dovedu jer bi njihovi navijači teško prihvatili tamnoputog golmana. Nijesu me odbili dovesti zbog kvaliteta, smatram to komplimentom”, rekao je Onana i dodao:

“Rasizam je prisutan. Moram se nositi sa tim na gotovo svim gostujućim utakmicama, ali o tome ne pričam. Ponosan sam što sam tamnoput i neću napuštati igru zbog rasističkih povika jer rasisti to žele.”