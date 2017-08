Totenhem rutinski do pobjede protiv Njukasla

Fudbaleri Totenhema pobijedili su Njukasl u gostima 2:0 u prvom kolu Premijer lige.

Rutinski je tim iz Londona stigao do tri boda protiv ekipe Rafe Beniteza. Razlika u kvalitetu bila je očigledna, ali je sve bilo lakše nakon 48. minuta.

Tada je kapiten domaćih Džondžo Šelvi napravio glupost. Zgazio je jednog protivnika i dobio je crveni karton.

Bilo je to u 48. minutu a samo četiri kasnije Kejn je imao veliku šansu, ali je Robe Eliot fenomelno intervenisao.

Čuvar mreže domaćih nije imao nikakvu šansu u 61. minutu kada je Totenhem stigao do vođstva. Sjajna je to bila akcija, Kejn je dodao do Eriksena koji je sa 20 metara potkopao loptu i pronašao Dele Alija. Engleski reprezentativac je u letu proslijedio loptu u mrežu.

Devet minuta kasnije sve je riješio Dejvis nakon nove asistencije Eriksena.

Gosti su mogli biti i ubjedljiviji, ali je u sidijskoj nadoknadi stativa zaustavila Kejna. Njukasl je pokazao vrlo malo.