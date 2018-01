Transferi uživo: Borusija želi Savića, Francuzi Jankovića, Žiru u Čelsiju

Zimski prelazni rok završava se večeras u ponoć, a sve najvažnije informacije u vezi današnjih transfera saznajte na CdM-u.

Od otvaranja januarske pijace realizovano je nekoliko bombi, izdvajaju se Filipe Kutinjo, Aleksis Sančez i Virdžil Van Dajk, ali najveći evropski klubovi navikli su na transfer sapunicu u posljednja 24 časa.

UŽIVO:

18:54 – Votford je potpisao Didijea Endonga iz Sanderlenda. Ovaj napadač biće na Vikaridž roudu do kraja sezone, a onda će “stršljenovi” imati mogućnost da otkupe njegov ugovor.

BREAKING: @WatfordFC have completed the signing of @SunderlandAFC midfielder Didier Ndong on loan until the end of the season with an option to buy. #SSN pic.twitter.com/7yNnkC4SkM — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2018

18:38 – Naš reprezentativac Aleksandar Šćekić igraće u nastavku sezone u Genčelbirligiju zajedno sa Pogbom, ali ne Polom već Florentinom, mlađim bratom zvijezde Mančester junajteda.

18:29 – Italijanski veteran Đampaolo Pacini prešao je u Levante.

18:15 – Talentoani Leandro Fernandeš prešao je iz PSV-a u Juventus.

18:04 – Evo i prve fotografije Olivije Žirua sa dresom Čelsija. Francuz je danas stigao iz komšijskog Arsenala.

Chelsea Football Club has today completed the signing of Olivier Giroud from Arsenal. Full story 👉 https://t.co/XDqSwzsZmO#GiroudIsBlue pic.twitter.com/5d1sRuBNrB — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2018

17:52 – Miči Bačuaiji predstavljen je u Dortmundu. U sljedećih šest mjeseci igraće na pozajmici iz Čelsija.

17:29 – Jedan transfer iz regiona. Gejlor Kanga je napustio Crvenu Zvezdu i preći će u Spartu iz Praga. Beograđani dobijaju milion eura.

17:02 – Demba Ba se vratio u Evropu, igraće za ekipu Geztepea.

16:54 – Mladi golman ekipe Slovačko Matej Kolar potpisao je za Mančester junajted. Ima samo 17 godina i braniće za mladi tim “đavola”.

16:35- Skaj Sports prenosi da se Andre Aju vratio iz Vest Hema u Svonsi.

16:25– Sasuolo je definitivno odbio Napoli koji je u svojim redovima želio Matea Politana.

16:08 – Sautempton je zainteresovan za Erika Lamelu. Argentinac nije u prvom planu kod Poketina u Totenhemu, pa nije nerealno da promijeni sredinu.

.@SpursOfficial winger Eric Lamela is a target for @SouthamptonFC. (SOURCE: The Independent) pic.twitter.com/3zxzm2hnvU — Premier League News (@BarclaysLeague) January 31, 2018

15:51 – Dolazak Obamejanga znači i definitivni prelazak Olivijea Žirua u Čelsi. Francuski reprezentativac odradiće medicinske preglede i za oko 22 miliona eura preseliti se na “Stamford bridž”. Potpisaće ugovor na 18 mjeseci.

Medical awaits as Arsenal and Chelsea FINALLY settle on Olivier Giroud fee….https://t.co/XS3gqKIBSc pic.twitter.com/dsQAYwroaR — TEAMtalk (@TEAMtalk) January 31, 2018

15:37- Svonsi je zainteresovan za Lazara Markovića. “Labudovi” su spremni da Liverpul za krilnog fudbalera plate 15 miliona funti, pa se očekuje da transfer bude realizovan.

15:22 – Mesut Ozil je potpisao novi ugovor sa Arsenalom. Mnogo se pričalo o odlasku, ali je dobio rekordnu platu i potpisao je ugovor do 2021.

Mesut Ozil Agrees To New Arsenal Contract, Says Report https://t.co/k3A6kckx9m pic.twitter.com/uG7IoW59eb — Zrypto (@_zrypto) January 31, 2018

15:08- Sandro Ramirez će drugi dio sezone provesti u taboru Sevilje, gdje će nastupati kao pozajmljeni fudbaler Evertona.

Nekadašnji talenat Barselone vratio se u Primeru, makar na šest mjeseci.

14:52 – Samir Nasri raskinuo je ugovor sa Antalijom, prenosi “Bild”.

Former @Arsenal and @ManCity midfielder Samir Nasri has been released from his contract at Antalyaspor. (SOURCE: Bild) pic.twitter.com/T7eFBXmzwY — Premier League News (@BarclaysLeague) January 31, 2018

14:36 – Konačno osmijeh na licu Arsena Vengera. Vjeruje da bi Obamejang mogao da spasi lošu sezonu Arsenala.

14:17 – Francuski Amijen ponudio je Partizanu milion eura za crnogorskog reprezentativca Marka Jankovića, prenosi Mocartsport.

13:58 – Juto Nagatomo prošao je ljekarske preglede u Galatasaraju, gdje će igrati kao pozajmljeni fudbaler Intera.

13:46 – Borusija Dortmund pokušava da u minut do 12 dovede Stefana Savića iz Atletika. Procjenjuje se da ga tim iz Madrida ne bi pustio za manje od 45 miliona eura.

13:33 – Elijakim Mangala će drugi dio sezone provesti na pozajmici u Evertonu. U drugom je planu kod Pepa Gvardiole u Sitiju.

13:05 – Stefano Okaka uputio se u Istanbul gdje će danas sklopiti dogovor sa Galatasarajem. 28-godišnji napadač napušta Votford poslije godinu i po.

12:55 – Roma je dovela lijevog beka Sportinga. Džonatan Silva je stigao na ljekarske preglede u Rim i uskoro će biti i zvanično predstavljen.

Jonathan #Silva joining #Roma from #Sporting in an operation worth €6m: the player is already in Rome and has acquired Italian citizenship ▶️ https://t.co/BaF8vqd96r pic.twitter.com/7IpY0DKKZh — RomaPress (@ASRomaPress) January 31, 2018

12:47 – Bivši napadač Partizana, Seltika i Hetafea Stefan Šćepović pridružiće se bratu Marku u mađarskom Videotonu.

12:25 – Naš Luka Đorđević dobio je sjajnog saigrača. Naime, Arsenal iz Tule doveo je doskorašnjeg fudbalera Zenita Artema Džjubu.

Tako će trener Miodrag Grof Božović imati pravo da se nada dobrom plasmanu u ruskoj Premijer ligi.

12:17 – Pjer-Emerik Obamejang je novi igrač Arsenala! Potvrdio je to londonski klub na zvaničnoj Tviter stranici. Visina transfera je oko 65 miliona eura.

Opširnije ovdje.

12:05 – Njukasl je pustio Mitrovića, ali je izgleda obezbijedio odličnog napadača do kraja sezone. Špic Lestera Islam Slimani trebalo bi da dođe na pozajmicu.

Newcastle have agreed a deal with Leicester to take Islam Slimani on loan. (Source: SkySports)#DeadlineDay pic.twitter.com/W0xdwWNUiM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2018

11:48 – Siti je ponudio Lesteru 68 miliona eura za Rijada Mareza. “Lisice” žele mnogo više…

11:30 – Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović do kraja sezone igraće na pozajmici u Anderlehtu. Snažni napadač Njukasla tako će ponovo obući dres kluba iz kojeg je došao u Njukasl.

⚠ TRANSFER CENTRE LIVE! ⚠ Anderlecht have agreed a loan deal with Newcastle for striker Aleksandar Mitrovic, according to Sky sources Read more here 👉 https://t.co/HcSONDrxRC pic.twitter.com/cFiUsDyA2K — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

11:19 – Zlatan Ibrahimović je po posljednjim informacijama dogovorio prelazak u Los Anđeles Galaksi.

Man United's Zlatan Ibrahimovic considering MLS move – Mino Raiola https://t.co/jQQZ4Mw9JU — Socca 90 (@Socca90) January 31, 2018

11:05– Čelsi će pozajmiti Mičija Bačuaija Borusiji Dortmund. To vjerovatno znači da će se tokom dana Pjer Emerik Obamejang iz tabora “milionera” preseliti u Arsenal.

Chelsea striker Michy Batshuayi agrees loan move as Borussia Dortmund replace Pierre-Emerick Aubameyang https://t.co/dP7nti7RGb pic.twitter.com/Kfp1uMwnuC — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2018

10:58 – Brajan Dabo se iz Sent Etjena preselio u Fiorentinu. Vrijednost transfera je 4,5 miliona eura.

10:46 – Inter je ponudio Pari Sen Žermenu pet miliona eura za pozajmicu Havijera Pastorea uz obavezu da Argentincu daje i platu.

10:34 – Samuel Eto ne odustaje. Veteran iz Kameruna potpisao je ugovor sa turskim Konjasporom.

Former Chelsea forward Samuel Eto’o has joined Konyaspor on a two-and-a-half year deal. Undisclosed fee. He’ll be presented to the media at 3pm. pic.twitter.com/XDIikGdRW0 — PurelyFootball UK (@PurelyFootball) January 31, 2018

10:25 – Borusija je stopila pozajmicu Andrea Šurlea u Svonsi. Razlog je povreda Andrija Jarmolenka.

BREAKING NEWS. Bad news for Swansea? According to Sky – Borussia Dortmund have cancelled Andre Schurrle's two-year loan because Andrey Yarmolenko was injured in training yesterday. pic.twitter.com/4eqyFPOWs0 — Football Transfers (@TransferBibIe) January 31, 2018

10:18 – Mesut Ozil će izgleda ipak produžiti ugovor sa Arsenalom.

10:11 – Švajcarski reprezentativac Admir Mehmedi novi je igrač Volfsburga. On se “vukovima” obavezao na dvoipogodišnju vjernost.

Mehmedi u Volfsburg stiže iz Bajer Leverkuzena.

10:00 – Ovo višečasovno druženje počinjemo informacijom da je Huan Mata produžio ugovor sa Mančester junajtedom na još godinu.

Španskom reprezentativcu je aktuelni ugovor isticao na ljeto, a klub sa “Old Traforda” je odlučio da aktivira opciju i zadrži ga još 12 mjeseci.