Trener ga porukom obavijestio da ne računa na njega

Napadač Čelsija Dijego Kosta kazao je da će morati da napusti londonski klub jer je to želja menadžera Antonija Kontea.

Često se prošle sezone spekulisalo oko odlaska temperamentnog napadača, a pominjala se i mogućnost da se za ogroman novac preseli u Kinu.

