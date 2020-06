Tučević završio epizodu u Rusiji: Spremam se za novi izazov i sanjam dres Crne Gore

Premijer liga Rusije jedino je fudbalsko takmičenje u toj zemlji koje će biti riješeno na terenu.

U svim ostalim prvenstvima, uključujući i drugoligaški karavan, proglašen je kraj usljed pandemije korona virusa.

Tako je misiju u Armaviru ranije završio lijevi bek Ilija Tučević, koji je sada slobodan u izboru novog kluba.

“Iza mene je lijepo iskustvo. Ruska druga liga je dosta zahtjevna i vjerujem da sam od prošlog ljeta napredovao u nekim segmentima igre. Sezona je prekinuta zbog pandemije kovida-19. Odigrali smo 27 kola, ispunili cilj, a to je da ne strijepimo za opstanak. Bili smo 12. na tabeli do pojave korona virusa, a od strane rukovodstva je to ocijenjeno kao pozitivan učinak”, rekao je Tučević za Arenu.

Hitronogi defanzivac, koji uspješno može da pokrije i krilnu poziciju, otišao je u Rusiju prošlog ljeta nakon završetka saradnje sa ekipom Budućnosti.

Od početka sezone u dresu Armavira odigrao je 14 utakmica, postigao dva gola i upisao dvije asistencije.

“Učinak je mogao da bude bolji da sam imao malo više sreće, pogotovo u realizaciji. Moglo je da bude i više utakmica, ali sam bio kratko povrijeđen, a i prvi put u karijeri dobio sam crveni karton koji nijesam zaslužio. Zadovoljan sam svakako. Vidio sam da mogu da igram kvalitetnu ligu u kojoj su igrači gotovo maksimalno fizički spremni. Ljudi iz uprave htjeli su da produžimo saradnju, ali sam imao drugačije planove”, dodaje nekadašnji defanzivac Grblja.

Za odlazak iz Rusije odlučio se zbog čestih i dugih putovanja.

“Bilo je ponuda i da ostanem u drugoj ligi Rusije, u neki od vodećih klubova. Ali smetala su mi česta i duga putovanja. Mnogo vremena proveli smo u avionu, na aerodromima i u hotelima. Jednom smo čak 18 sati putovali vozom do Kurska, pa još dva sata autobusom do mjesta gdje smo igrali utakmicu. To iscrpljuje. Zato sam odlučio da potražim angažman u nekoj drugoj zemlji. Neki kontakti na tu temu već postoje. Vidjećemo”, ističe Tučević.

Za Grbalj je debitovao sa 16 godina protiv Budućnosti, a sudbina je baš tako htjela da se poslije pet sezona preseli u redove ,,plavih“.

Za podgoričku ekipu upisao je preko 60 nastupa i potpisao šest golova. Neki od njih bili su spektakularni. Pod Goricom je osvojio trofej Kupa.

Tučević je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore. Ima cilj da zaigra i za seniorsku selekciju.

“San svakog igrača je da obuče dres najboljeg državnog tima. Vjerujem da ću u tome uspjeti. Gdje god me put odvede, uvijek ću se truditi da pružim maksimum, da svojim igrama skrenem pažnju selektora reprezentacije”, zaključio je Tučević.