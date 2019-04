Tuhel grmi na Nejmara: Takve stvari ne smiju da se rade!

View this post on Instagram

Não vou discutir se é a maneira mais correta de resolver o assunto. Mas que foi MERECIDO, foi ! Veja o que o “torcedor” falou E GRAVOU !! “Buffon você é retardado” “Kurzawa não quero seus cumprimentos” “Verratti racista” “Neymar, aprenda a jogar futebol” Este é o tipo de comportamento que não pode ser admitido. Jogadores de cabeça quente após perder uma final de campeonato e um IDIOTA provocando-os. Certinho ele, né ? Não li uma crítica ao comportamento desse “torcedor”. MERECEU ! . @neymarjr , como sempre, defendeu a si mesmo e a seus companheiros de ofensas. Quem o defenderá de ter ido em defesa dos companheiros de time ? Alguém ? #respeito #respect #neymar #neymarjr #njr