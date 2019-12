Tuhel pohvalio Nejmarov potez

Trener Pari Sen Žermena Tomas Tuhel pohvalio je Nejmarov potez u finišu utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona.

Pri rezultatu 4:0 suđen je penal u korist “svetaca”, Brazilac je uzeo loptu i prepustio Edinsonu Kavaniju izvođenje jedanaesterca.

“Bio je to lijep gest. Svi su vidjeli da je Nejmar sjajan momak, predao je loptu Kavaniju i to je dobar znak za naš tim. Nejmar se dobro pokazao na prošlom meču sa Monpeljeom, ulazi u formu, a u Ligi šampiona se trudio, dobio dosta duela i bio dobar u defanzivnim zadacima. Kavaniju je nedostajalo ritma, za to smo krivi povrede i ja, postizanje pogotka bilo je veoma važno za njega. To je najbolji način za sticanje samopouzdanja i radujem se zbog njega“,rekao je Tuhel poslije meča.

PSŽ je grupnu fazu Lige šampiona završio na prom mjestu A grupe sa 16 bodova, a u ponedjeljak će saznati ime rivala u osmini finala.