Tumbaković: Novo finale protiv Rumunije

Selektor naše fudbalske reprezentacije Ljubiša Tumbaković bio je zadovoljan nakon meča protiv Kazahstana, ali kaže da je već počela priprema za duel sa Rumunijom.

Sokoli su slavili u Astani, ali slavlje je kratko trajalo. Tumbaković je zadovoljan kako smo igrali u Kazahstanu.

„Moramo da proslavimo pobjedu ali kratko, jer već u ponedjeljak imamo novi okršaj, novo finale“ rekao je Ljubiša Tumbaković za Sport Klub i dodao:

„Rumunija nema velike izglede da se dokopa druge pozicije i baraž mečeva za plasman na Mundijal. To naravno ne znači da u Podgoricu dolazi samo da bi se pojavila na terenu, naprotiv. Očekuje nas rival koji će se boriti od prvog do posljednjeg minuta. Na nama je da uz pomoć navijača, nametnemo stil igre koji nam odgovara i ovaj ciklus završimo sa maksimalnim učinkom. Rekao sam i prije duela sa Kazahstanom u boljoj smo poziciji u odnosu na Dansku i vjjerujem da možemo do drugog mjesta i baraž mečeva za plasman na Svjetsko prvenstvo“ rekao je Ljubiša Tumbaković.

Poljaci su lideri grupe sa 16 bodova, ali naša selekcija i Danska imaju po 13. Rumuni su na devet tri kola prije kraja.