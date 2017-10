Tumbaković uoči Danske: CG neće kalkulisati i na to nema pravo

Fudbalska reprezentacija Crne Gore protiv Danske neće kalkulisati i na to nema pravo, kazao je selektor Ljubiša Tumbaković.

Duel Crne Gore i Danske, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, na programu je 5. oktobra u Podgorici.

Tumbaković je naglasio da vjeruje da je Crna Gora jak kolektiv i da željeni rezultat może ostvariti na terenu.

On nije želio da najavi da će crnogorska reprezentacija ići na pobjedu, navodeći da će sve uraditi da je ostvare.

“Kad sam na početku karijere to govorio nijesam dobro prošao. Ni ovga puta neću reći, ali radimo i pripremamo se kao da ćemo da pobijedimo, ali nećemo to da izgovorimo. To želimo i sve ćemo da uradimo da ostvarimo”, kazao je Tumbaković na konferenciji za novinare.

On je istakao da je očekivao da Crna Gora može doći u situaciju da se bori za baraž ili plasman na SP.

“Kad nešto radim i planiram želim i da uspijem. Gdje god sam radio trudio sam se da ostavim trag, ali i rezultat. Crna Gora je dobila interesantnu grupu, sa dvije selekcije koje su bile bolje od nas na papiru. Ušli smo hrabro da dugoročno napravimo reprezentaciju koja će da ostavi trag i koja će biti prepoznatljiva po načinu i stilu igre. Vjerovao sam da će posljedica toga doći i rezultat”, kazao je Tumbaković.

On smatra da je trenutna situacija na tabeli satisfakcija za sve što je urađeno za manje od dvije godine.

“Trudili smo se da izanaliziramo igru Danske, u odbrani i napadu, prekide i pojedince koji su nama interesantni. Imaju kvalitetet, ne bi bili to što jesu da ga nemaju. Gdje su najtanji, ili najkvalitetniji, vrline i mane pokušaćemo da iskoristimo ili ne dozvolimo da se razviju”, kazao je Tumbaković.

Selektor je mišljenja da Danska da poslije poraza u prvom međusobnom duelu ne smatra Crnu Goru malom reprezentacijom.

“Ako su nas do tada smatrali da smo mali, sada to sigurno nije slučaj. Ravnopravni smo u bilo kom obliku, tabelarno i kvalitetu. Volio bih da nas ne doživljavaju kao posebno kvalitetne”, rekao je Tumbaković.

On je na kraju istakao da je njegova želja bila reprezentacija što duže ostane u konkurenciji za visok plasman i da ga raduje što su trenutno konkurentni za obje opcije.