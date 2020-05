Turski fudbaler ugušio sina pozitivnog na koronavirus

Nevjerovatna vijest stiže iz Turske, gdje je fudbaler Bursa Jildirimspora Seher Toktaš ubio svog petogodišnjeg sina.

Dječak je krajem aprila primljen u bolnicu zbog respiratornih problema i koronavirusa, a sa njim u sobi bio je otac.

Samo dva sata kasnije ljekari su konstatovali smrt, a tek dvije nedelje kasnije je otkrivena prava istina da ga je ubio Toktaš.

Former Süper Lig footballer smothers his 5-year-old son because he "didn’t love him"https://t.co/E6ygUgi0tg

