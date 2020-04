U ime pobjede, hvala svima

Već nekoliko neđelja na naš narod se obrušila velika nevolja. Duh zvani korona virus izašao je iz lampe i šeta širom planete, pa je stigao i do nas. Ova pošast sije strah, stvara veliku muku i ostavlja pustoš đe god dođe. No, što je i najtragičnije, dovodi ljudski rod do spoznaje bespomoćnosti!

Kakav god stigao među nama, stvoren prirodnim ili vještačkim putem, isto nam se i piše. Mi mu nijesmo ciljna grupa već dođemo nekako kao kolateralna šteta.

Nešto novo

Sve ovo, barem za laike, došlo je nenadano. Kad se virus u Kini pojavio, u većem dijelu svijeta nije shvaćen ozbiljno.

Pokazalo se da ljudi koji vode najrazvijenije države nijesu i najpametniji. Upozorenja da se radi o nečemu novom, za čitav svijet opasnom, dočekali su sa podsmijehom. Njihovim primjerom su pošli i drugi, pa i sa balkanskih prostora. Takvim stavom raširili su ruke i čvrsto prigrlili korona virus opasnog i podmuklog protivnika. Dali su primjer kako se ne treba ponašati u ovoj borbi, što je i te kako uticalo na ponašanje njihovog naroda, pa čak i njihovih najbližih. Na najteži mogući način, vrlo brzo su uvidjeli svoje zablude i pokušali popraviti stanje. Kako su kasnili, ovih dana narod plaća veliku cijenu. Korona virus pokazao se kao protivnik koji ne bira, napada najmoćnije i one druge, bogate i siromašne, pogotovo starije ali i đecu.

Kako su se u nastaloj situaciji ponijeli vodeći ljudi i nadležne institucije naše države? Pripremne radnje za veliku borbu obavili su na vrijeme. Prepustili su da glavnu riječ u i toj borbi vode stručni ljudi. U vrijeme kada je sve politizovano to je bilo prijatno iznenađenje. Takva odluka državnog rukovodstva u i izbornoj godini jasno pokazuje da im je bilo važnije zdravlje svog naroda, svakog i pojedinca bilo koje političke provenijencije on bio, od njihovih političkih ambicija.

Gard

Crnu Goru sa ovakvim kvalitetima ostavili su nam u amanet naši preci, zato je veliki dio našeg naroda i ja obožavamo. Zbog navedenog dočekali smo koronu sa zauzetim gardom, ali ipak ne sa potpuno navučenim rukavicama (niti želim niti se mogu idealizovati stvari). I takav naš gard bio je bolji od garda mnogih moćnih evropskih zemalja, a tek od susjednih.

Jedan od najvažnijih zadataka u borbi protiv ove pandemije bio je natjerati građane da poštuju preporuke epidemiologa. Trebalo je ubijediti narod da je najefikasniji način borbe protiv virusa ,,bježanija”. Bilo je za očekivati da će biti dosta onih koji će reći: “Ada čoče, kakva je to borba i protivnik kada se ne možemo pojakat s njim? Crnogorci nikad nijesu bježali s bojnog polja”.

Kada su i takvi shvatili daje bježanje i izbjegavanje protivnika jedina prava taktika u utakmici koja nam slijedi, stvari su krenule na bolje. Tome su i te kako pomogle obavezujuće Vladine odluke. Istorija se ponavlja jer se treba podsjetiti da ni prije tridesetak godina nijesmo bježali, ali smo zahvaljujući mudrosti tadašnjeg republičkog rukovodstva izbjegli rat. Nakon završetka tih opakih dana izvojevali smo najveću pobjedu, stvorili smo državu. Siguran sam da će i sada biti tako, da poslije pobjede nad korona virusom, ne baš odmah, slijedi nešto dobro. Zato narode, OSTANITE DOMA i doći će dani veselja i zabave.

Zadovoljstvo

Ovo ružno vrijeme donijelo mi je ijedno veliko zadovoljstvo. Narod Crne Gore je jedinstven u ovoj borbi, ne pamtim ga takvim. Sporadični pokušaji politizacije nastale situacije ostali su za sprdnju. Od većine našeg naroda takvi politikanti su prezreni i ostali su kao “pokisli”. Očigledno je da su lekciju shvatili i tako glupe nastupe nijesu ponovili. Još jednom se pokazalo daje ovaj narod na muci pravi. Daj Bože, da smo iz svega ovog nešto naučili, kako bi smo postali bolji nego što smo bili.

Moram jedan redak da odvojim na one koji i dalje ne poštuju preporuke o ponašanju u ovim teškim danima. Prevashodno mislim na one koji se muvaju po gradu, a posebno na one koji napuštaju mjesta obavezne samoizolaciju.

Kada bi se na našim ulicama pojavio čovjek sa pištoljem u ruci, svi bi smo se pomamili, i oni sadašnji šetači, tražeći da se isti hitno sankcioniše. Ne shvataju da između njega i njih nema nikakve razlike. Čak su današnji šetači mnogo opasniji. Oni i te kako mogu ubiti i poslati u nepostojanje mnoge ljude, naročito i najprije starije.

Što poslije

Promišljam kako će nam biti kada prođe korona virus. Kako ćemo se snaći u nastupajućoj ekonomskoj krizi? Mi stariji nekako, neće nam to biti prvi put, a mladi, sve mi se čini kameno. Zabrinut sam za sudbinu mnogih društvenih djelatnosti, naročito za sport i kulturu. Već sada država i resorni sportski savezi treba da počnu praviti strategiju njihovog održavanja u životu. Zamišljam haos oko podjele vakcine protiv korona virusa, jer sam siguran da će u bliskoj budućnosti biti pronađena i proizvedena.

FS Crne Gore, fudbaleri i navijačka grupa “Ultra Crna Gora” su apsolutno položili ispit u ovim teškim vremenima. Svojim donacijama i činjenjem su pokazali veliko srce i veliku ljubav prema svojoj državi i njenim građanima. Neko će reći fudbaleri mogu. imaju. Naravno da imaju, daj Bože da i više imaju, i to jeste bitno, ali nikada nije odlučujuće za donatore. Postoji i mnogo drugih koj i imaju, pa se ne oglašavaju. Što će se u narednom periodu dešavati s crnogorskim fudbalom? Privreda ne funkcioniše i nema stvaranja dohotka. Budžetska sredstva potrošiće se za njen oporavak. Kako naši klubovi ne ostvaruju prihode, postavlja se pitanje otkuda će dolaziti novac za njihovu egzistenciju? To su veliki problemi.

Fuđbalski savez Crne Gore, kao krovna fudbalska organizacija, treba da se uhvati u koštac sa time. Bilo bi perfektno kada bi mogli finansijski pomoći klubove da fudbaleri i zaposleni u klubovima prime bar dio plata u periodu dok fudbal miruje. Treba sagledati i način kako dalje nastaviti ligaška takmičenja. Kao i svuda u svijetu, poslije svega ovoga prvenstva ne mogu biti regularna. Moraju se završiti ubrzano. Zbog toga smatram da iz naše dvije lige niko ne treba da ispadne. Prvu crnogorsku fudbalsku Telekom ligu bi za sljedeću sezonu, sa dva nova člana iz druge lige, trebalo da čine 12 klubova. Kako će naredna sezona početi kasno, a mora se rano završiti zbog poznatih razloga, treba promijeniti sistem takmičenja. Treba u prvoj fazi uspostaviti dvokružni sistem, a potom po šest ekipa, shodno plasmanu, rasporediti u grupe za plej of i plej aut i tako završiti takmičenje. Ovako koncipirano takmičenje bi imalo 28 kola, osam manje od sadašnjih 36. Na taj način raspored u takmičarskoj sezoni ne bi bio natrpan. Ovo izlažem kao inicijalni prijedlog ili možda impuls za razmišljanje onima koji odlučuju. Situacija u kojoj se nalazi naša zemlja je opravdanje za donošenje i nekih odluka koje su u suprotnosti sa Statutom FSCG.

Siguran sam da ćemo pobijediti u ratu s ovom pošasti. To ne bi bilo ništa novo jer u ratovima smo uvijek pobjeđivali. U ime te pobjede želim da zahvalim i čestitam svima onima koji omogućavaju da je ostvarimo. Hvala Vam dobri ljudi, za sve ono što ste uradili za ovaj narod, za moju porodicu i za mene.

P.S. Dejvid Brinkli je rekao: “Uspješan je onaj čovjek koji umije da postavi čvrst temelj od cigala koje su drugi bacili na njega.”