U Italiji lakše do trofeja nego u Engleskoj

Kristijan Eriksen otkrio je razloge prelaska iz Totenhema u Inter tokom zimskog prelaznog roka.

Danski fudbaler je tokom boravka u Londonu pružao odlične partije, ali izmicali su trofeji.

Upravo to ga je natjeralo da promijeni sredinu i krene u nove izazove.

“Činio mi se kao pravi potez. Zaista su bili voljni da me dovedu i to mi je važno kao igraču. Da vidim da me žele. Neki navijači Totenhema bili su bijesni kada sam rekao da imam veće šanse nešto da osvojim u Interu, ali to je istina, ima mnogo više snažnih ekipa u Engleskoj”, kazao je Eriksen.

Iskusni vezista je sa Totenhemom izgubio dva finala – 2015. Liga kup od Čelsija i 2019. Ligu šampiona od Liverpula.