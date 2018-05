Ulog je prvo mjesto

Derbi 31. kola drugoligaškog karavana igra se u Lješkopolju gdje drugoplasirana Mladost dočekuje vodeći Mornar.

Razlika između glavnih kandidata za direktan ulazak u elitni rang je dva boda i jasno je koliku težinu ima današnja utakmica.

Posebno za domaću ekipu koja samo pobjedom može da napravi rokadu na vrhu.

“Očekujem tvrdu utakmicu, možda će odlučiti jedan gol, mada se to nikada ne zna. Mornar igra dobar defanzivan fudbal, a to potvrđuje činjenica da je primio svega devet golova na 30 mečeva. Biće teško pronaći put do protivničke mreže, ali spremni smo i igraćemo na pobjedu. Imamo kadrovskih problema, s tim što to ne mijenja naše ambicije”, rekao je Vojislav Pejović, trener Mladosti iz Lješkopolja.

Barani nijesu primili gol u posljednjih 13 kola, što dovoljno govori o tome kako igraju u defanzivi.

Šef stručnog štaba Mornara Rade Vešović međutim vjeruje da će njegov tim popraviti realizaciju koja neko vrijeme nije na željenom nivou (tri data gola na posljednjih sedam mečeva).

Danas se još sastaju Berane – Čelik, Lovćen – Cetinje, Bokelj – Igalo, Otrant -Olimpik – Ibar i Jezero – Jedinstvo.

Sve utakmice počeće u 17.30 časova.